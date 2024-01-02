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Добрый Мир

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Пустите за дешёвым и вкусным: Эстонцы стоят в очереди на границе России

Пустите за дешёвым и вкусным: Эстонцы стоят в очереди на границе России

ФОТО: ERSHOV ARTEM/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS 3 дня назад 132K прочитали Внезапно оказалось, что открытые границы между Эстонией и Россией нужны не русским, а "прекрасно живущим" и обеспеченным эстонцам.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
не пускать никого .Пусть мрази свое правительство поцелует в жопу
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5 час.

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