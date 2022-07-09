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Fox News: Байден солгал вдове сенатора Маккейна о своем отношении к ее супругу

Fox News: Байден солгал вдове сенатора Маккейна о своем отношении к ее супругу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично солгал про свое отношение к ушедшему из жизни сенатору Джону Маккейну, когда вручал его вдове Сидни Президентскую медаль Свободы.

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