Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй скончалась 18 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 34 лет.
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