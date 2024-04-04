Орловские власти просят орловцев рассказать о проблемах региона

АЮ

Александр Юткин

А какого хрена эти типа власти там делают, если не знают где находятся. Вместо работы, заигрывание и показуха. Ведь все эти «эффективные» и типа «избранники» надавали до назначения кучу обещаний и программ. Отчитываться о сделанном нечем. Трёп - лучшее средство замылить свою ничтожность.