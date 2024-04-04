Сообщения о проблемах ждут «с нетерпением». Департамент дорожного хозяйства Орловской области обратился к жителям региона с предложением решать повседневные проблемы с властями через Госуслуги.
Орловские власти просят орловцев рассказать о проблемах региона
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А какого хрена эти типа власти там делают, если не знают где находятся. Вместо работы, заигрывание и показуха. Ведь все эти «эффективные» и типа «избранники» надавали до назначения кучу обещаний и программ. Отчитываться о сделанном нечем. Трёп - лучшее средство замылить свою ничтожность.
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