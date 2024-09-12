Как у вас в телефоне записаны ваши любимки, друзья и коллеги? Как ласково называете друг друга? Делитесь самыми креативными вариантами!📱 Ждем ваших комментариев 👇.
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Как у вас в телефоне записаны ваши любимки, друзья и коллеги? Как ласково называете друг друга? Делитесь самыми креативными вариантами!📱 Ждем ваших комментариев 👇.