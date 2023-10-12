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TRENDYMEN

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Старинные срубы стоят по 300 лет, а новые бетонные дома ветшают уже через 30. Разбираемся, в чем причина

Старинные срубы стоят по 300 лет, а новые бетонные дома ветшают уже через 30. Разбираемся, в чем причина

По всей территории России можно найти деревянные срубы, крестьянские избы и даже древние часовни, которые простояли более трех веков.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Раньше мужики сообща занимались строительством на века. А теперь (&quot;строительные бригады на час&quot;), - исключительно бизнесом. Вот и получаются &quot;дома&quot; с гарантией на полгода.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Старинные срубы стоят по 300 лет, а новые бетонные дома ветшают уже через 30. Разбираемся, в чем...&quot;   - ПРИЧИНА ТОЛЬКО ОДНА !!!          В СТАРИНУ СТРОИЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ !!!           СЕГОДНЯ ВСЕ СТРОИТСЯ ДЛЯ  БАБЛА - для выкачивания бабла из людей !    Люди расходный материал ... !      Итог :  имеем что имеем !     Аналогично - когда  делают загон  для овечек ,  об овечках думают в последнюю очередь ! ...  Главное чтобы загон  прослужил  до убоя овечек .... .   Здесь так же ...!
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11 час.
ИИ
Иван Иванов
те срубы,что стоят 300 лет, строили из лиственницы, из другого дерева начинают гнить с момента постройки....
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11 час.

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