Раньше мужики сообща занимались строительством на века. А теперь ("строительные бригады на час"), - исключительно бизнесом. Вот и получаются "дома" с гарантией на полгода.

МГ

Малик Гумеров

"Старинные срубы стоят по 300 лет, а новые бетонные дома ветшают уже через 30. Разбираемся, в чем..." - ПРИЧИНА ТОЛЬКО ОДНА !!! В СТАРИНУ СТРОИЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ !!! СЕГОДНЯ ВСЕ СТРОИТСЯ ДЛЯ БАБЛА - для выкачивания бабла из людей ! Люди расходный материал ... ! Итог : имеем что имеем ! Аналогично - когда делают загон для овечек , об овечках думают в последнюю очередь ! ... Главное чтобы загон прослужил до убоя овечек .... . Здесь так же ...!