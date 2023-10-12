По всей территории России можно найти деревянные срубы, крестьянские избы и даже древние часовни, которые простояли более трех веков.
Старинные срубы стоят по 300 лет, а новые бетонные дома ветшают уже через 30. Разбираемся, в чем причина
Комментарии
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valentina sergeeva
Раньше мужики сообща занимались строительством на века. А теперь ("строительные бригады на час"), - исключительно бизнесом. Вот и получаются "дома" с гарантией на полгода.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
"Старинные срубы стоят по 300 лет, а новые бетонные дома ветшают уже через 30. Разбираемся, в чем..." - ПРИЧИНА ТОЛЬКО ОДНА !!! В СТАРИНУ СТРОИЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ !!! СЕГОДНЯ ВСЕ СТРОИТСЯ ДЛЯ БАБЛА - для выкачивания бабла из людей ! Люди расходный материал ... ! Итог : имеем что имеем ! Аналогично - когда делают загон для овечек , об овечках думают в последнюю очередь ! ... Главное чтобы загон прослужил до убоя овечек .... . Здесь так же ...!
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11 час.
ИИ
Иван Иванов
те срубы,что стоят 300 лет, строили из лиственницы, из другого дерева начинают гнить с момента постройки....
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11 час.
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