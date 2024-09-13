Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти При поддержке правительства Москвы 18 октября состоится Московский финансовый форум, мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».
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