Фанаты потроллили Роналду футболкой Месси на матче Евро-2024

По ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 болельщики сборной Словении смеялись над нападающим и капитаном национальной команды Португалии Криштиану Роналду, демонстрируя с трибун футболку аргентинца Лионеля Месси.
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