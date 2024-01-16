Спикер палаты представителей США приветствовал победу Трампа в Айове

Еще до окончания «кокусов» кандидатов в президенты США от республиканской партии, которые проходят в штате Айова, спикер палаты представителей Майк Джонсон поприветствовал победу бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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