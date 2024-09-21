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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о новом формате ЛЧ: «УЕФА нужно делать все, чтобы оттянуть создание Суперлиги и богатые клубы больше зарабатывали» 

В турнире упразднили группы, все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей. «Я о новом формате давно знал.

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