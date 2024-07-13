Американские астронавты застряли в космосе на МКС из-за аварии

Астронавты НАСА с борта космического корабля Boeing Starliner могут застрять в космосе до августа. Инженеры работают над проблемами, препятствующими возвращению Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые находятся на LiveNews24С.
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