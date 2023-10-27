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ФБР препятствовало расследованию против Байдена. Обвинения американского сенатора

ФБР препятствовало расследованию против Байдена. Обвинения американского сенатора

Сенатор от штата Айова Чак Грассли заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прекратило следствие по делу президента США Джо Байдена и его семьи из-за давления со стороны некоторых своих сотрудников.

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