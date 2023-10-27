ФБР препятствовало расследованию против Байдена. Обвинения американского сенатора

Сенатор от штата Айова Чак Грассли заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прекратило следствие по делу президента США Джо Байдена и его семьи из-за давления со стороны некоторых своих сотрудников.
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