Сосо Павлиашвили признался в пополнении своего курятника в Подмосковье

В рамках церемонии награждения музыкальной премии “Шансон года” 2024 года Сосо Павлиашвили выразил мысль о том, что для него важно, чтобы в его доме всегда звучали смех детей, молитвы стариков, а слезы женщин были лишь от любви и радости, сообщает журналист из NEWS.