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Сосо Павлиашвили признался в пополнении своего курятника в Подмосковье

В рамках церемонии награждения музыкальной премии “Шансон года” 2024 года Сосо Павлиашвили выразил мысль о том, что для него важно, чтобы в его доме всегда звучали смех детей, молитвы стариков, а слезы женщин были лишь от любви и радости, сообщает журналист из NEWS.

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