Сосо Павлиашвили признался в пополнении своего курятника в Подмосковье

В рамках церемонии награждения музыкальной премии “Шансон года” 2024 года Сосо Павлиашвили выразил мысль о том, что для него важно, чтобы в его доме всегда звучали смех детей, молитвы стариков, а слезы женщин были лишь от любви и радости, сообщает журналист из NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии