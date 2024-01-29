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Марочко: власти Харьковской области специально обесточивают районы

Марочко: власти Харьковской области специально обесточивают районы

Власти Харьковской области специально обесточивают районы, чтобы местные жители были вынуждены эвакуироваться, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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