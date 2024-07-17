Лучшие китайские сериалы: от трогательных мелодрам до захватывающего фэнтези

Китайские дорамы не так популярны, как корейские, но они однозначно заслуживают внимания. Фантастические сюжеты про переселение душ, трогательные любовные романы, а также исторические боевики — в подборке «Ленты.
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