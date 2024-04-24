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Убить орган. Врачи назвали самые токсические вещества для печени

Убить орган. Врачи назвали самые токсические вещества для печени

Теме печени и ее важным функциям посвятили эфир программы «Жить здорово!». Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о ее необычных способностях, том, как люди сами вредят своему органу, и что позволит сохранять ее здоровье как можно дольше.

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