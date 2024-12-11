NI: США разместят ядерные бомбы B-61 на Украине против «Орешника»

В Америке рассматривают возможность размещения на территории Украины ядерных бомб B-61. Это связано с тем, что у Запада нет эффективных средств защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник».
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