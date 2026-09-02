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От Твери до Азербайджана: 180 команд собрались на юбилейном фестивале КВН «Первые!»

От Твери до Азербайджана: 180 команд собрались на юбилейном фестивале КВН «Первые!»

Юмор объединяет страны: в России стартовал XV Международный фестиваль детских команд КВН «Первые!». С 31 августа по 10 сентября 2026 года площадка фестиваля стала центром притяжения самых талантливых и веселых ребят.

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