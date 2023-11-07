WP: Китай приобрёл глобальную сеть стратегически важных портов

Китай приобрёл сеть стратегически важных портов по всему миру и фактически стал крупнейшим государственным оператором морской инфраструктуры, контролирующей глобальные цепочки поставок, пишет американская газета The Washington Post.
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