Игорь Греков экстренно вызвал к себе в СИЗО правозащитницу Меркачёву

Из «Лефортово», где содержится под стражей бывший рязанский чиновник, пришла экстренная телеграмма.Журналист и правозащитница Ева Меркачёва получила телеграмму из «Лефортово», в которой её просят приехать к находящемуся под стражей бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову.
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