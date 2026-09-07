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Омск

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В Омске некому работать на растущих зарплатах

По итогам 2025 года Омская область улучшила позиции, поднявшись с 27 на 25 место в рейтинге – при этом кадровый дефицит остается ключевой проблемой, несмотря на рост заработных плат.

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