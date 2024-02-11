МИД РФ заявил о росте интереса иностранцев посетить Россию

Вывод сделали на основании тенденции к росту запросов на визу. По словам Климова, в 2023 году за рубежом консульства и дипломатические представительства выдали 840 тысяч традиционных бумажных виз и 170 электронных.
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