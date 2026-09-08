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МОСИНФОРМ

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Собянин рассказал об открытии школы на 2,1 тыс. учеников в районе Внуково

Собянин рассказал об открытии школы на 2,1 тыс. учеников в районе Внуково

Новый учебный корпус ГБОУ «Школа № 1788» начал работать в районе Внуково. Он рассчитан на 2100 учеников, занятия в нем стартовали 1 сентября.

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