Зарубежные хакеры используют российские источники трафика. Потому что это дешевле

Хакеры научились обходить блокировки по GeoIP — существенная часть кибератак теперь генерируется локальными источниками, близкими к региону жертвыКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Qrator Labs, посвященный ситуации с DDoS-атаками на российскую IT-инфраструктуру по итогам 2023 года, в основном они реализуются издалека, но с использованием устройств в России.