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  • Walery
    Проволочная связь самая надежная для информирования граждан  при не дай Бог катастрофах, землетрясения, бомбардировок...Власти задумались...
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    Идиот конченный. Я не блогер, но с ТыТруба тоже не хочу уходить. Сами юзайте свой ссаный и тупой как пробка ВК и Руту...В России может по...
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Зарубежные хакеры используют российские источники трафика. Потому что это дешевле

Зарубежные хакеры используют российские источники трафика. Потому что это дешевле

Хакеры научились обходить блокировки по GeoIP — существенная часть кибератак теперь генерируется локальными источниками, близкими к региону жертвыКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Qrator Labs, посвященный ситуации с DDoS-атаками на российскую IT-инфраструктуру по итогам 2023 года, в основном они реализуются издалека, но с использованием устройств в России.

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