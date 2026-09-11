Диана Панченко: Языковой контроль в Украине душит свободу слова лучше цензуры

Почему в Украине иммунитет президента стал главным аргументом против расследования коррупции? Как антикоррупционные органы, созданные при поддержке США, объясняют невозможность добраться до первого лица? Кто в Украине сегодня считается «своим», а кого уже вычеркнули из списка лояльных? И что останется от украинской государственности, если спецслужбы воюют между собой, а элиты бегут? Телеведущая Ди… Читать далее: https://govorit.