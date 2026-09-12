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Царьград

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Мостовой начнет матч с «Зенитом» в запасе «Локомотива»

Мостовой начнет матч с «Зенитом» в запасе «Локомотива»

Андрей Мостовой, арендованный «Локомотивом» у «Зенита», не вошел в основной состав железнодорожников на игру восьмого тура Российской Премьер-Лиги против петербургского клуба.

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