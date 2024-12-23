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На Украине призвали расследовать поставки бракованных мин ВСУ

На Украине призвали расследовать поставки бракованных мин ВСУ

Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что направил в Службе безопасности Украины (СБУ) заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна «Укроборонпром» и минстратегпрома в связи с поставкой в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованных мин.

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