На Украине призвали расследовать поставки бракованных мин ВСУ

Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что направил в Службе безопасности Украины (СБУ) заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна «Укроборонпром» и минстратегпрома в связи с поставкой в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованных мин.