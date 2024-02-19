Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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И всё-таки почему Россия не должна отворачиваться от Абхазии.

И всё-таки почему Россия не должна отворачиваться от Абхазии.

Население Абхазии – 245 тысяч человек. При этом мою статью про "не надо ездить в Абхазию" за сутки прочитало 208 тысяч человек.

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Комментарии
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Александр Симаков
Задолбали, Ваня,  уже эти &quot;нельзя отворачиваться&quot; &quot;мы теряем&quot; и прочие соглашатели и мордоутиратели. Ну потеряли мы Грузию и кто о ней сейчас вспоминает?  То же самое с Арменией, вроде потеряли тоже. Эти самовлюбленные, ничего не значащие на геополитической арене территории - щепки, которые летят во время рубки леса. Главное, чтобы они не мешали. А чтобы они не мешали, их надо время от времени  сметать в мусорное ведро, если слишком возомнят о себе.
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1 д.
Валерий Василенко
Можно подумать, что абхазы будут работать. Да они даже в советское время нанимали рабов для сбора мандарин, а в России - русских баб -торговать, да и сп ать с ними. Знаю лично несколько примеров.
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1 д.
Иван Агеев
Личные примеры - это когда тебя нанимали собирать мандарины? Или для торговли с приложением? Чмо ты рагульское.
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23 час.

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