И всё-таки почему Россия не должна отворачиваться от Абхазии.

Александр Симаков

Задолбали, Ваня, уже эти "нельзя отворачиваться" "мы теряем" и прочие соглашатели и мордоутиратели. Ну потеряли мы Грузию и кто о ней сейчас вспоминает? То же самое с Арменией, вроде потеряли тоже. Эти самовлюбленные, ничего не значащие на геополитической арене территории - щепки, которые летят во время рубки леса. Главное, чтобы они не мешали. А чтобы они не мешали, их надо время от времени сметать в мусорное ведро, если слишком возомнят о себе.