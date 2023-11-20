SK hynix работает с NVIDIA над интеграцией памяти типа HBM4 прямо на графический проц...

SK hynix работает с NVIDIA над интеграцией памяти типа HBM4 прямо на графический процессорРазвитие сферы высокопроизводительных вычислений в наши дни стало зависеть от способности разработчиков специализированных ускорителей использовать самую скоростную из доступных на рынке разновидностей памяти.
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