SK hynix работает с NVIDIA над интеграцией памяти типа HBM4 прямо на графический проц...

SK hynix работает с NVIDIA над интеграцией памяти типа HBM4 прямо на графический процессорРазвитие сферы высокопроизводительных вычислений в наши дни стало зависеть от способности разработчиков специализированных ускорителей использовать самую скоростную из доступных на рынке разновидностей памяти.