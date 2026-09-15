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Мировое обозрение

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Почти половина сети под закрытие: The Act сокращает офлайн-магазины

Почти половина сети под закрытие: The Act сокращает офлайн-магазины

Косметический бренд The Act сворачивает офлайн-экспансию: к ноябрю компания закроет четыре из девяти действующих магазинов.

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