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МОСИНФОРМ

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Движение в центре столицы ограничат 18 и 19 сентября

Движение в центре столицы ограничат 18 и 19 сентября

Московский мотофестиваль изменит схему движения в центре города 18 и 19 сентября. На отдельных участках улиц временно закроют полосы или полностью остановят проезд транспорта.

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