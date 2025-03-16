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Мы соседи по планете

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«Нетипичные девушки»: представительницы панк-движения с 70-х и до 90-х годов

«Нетипичные девушки»: представительницы панк-движения с 70-х и до 90-х годов

Эти редкие фотографии, опубликованные недавно в книге Сэма Ни «Нетипичные девушки: стили и звуки трансатлантической инди-революции» («Untypical Girls: Styles and Sounds of the Transatlantic Indie Revolution»), показывают женщин из мира альтернативной музыки.

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Комментарии
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MamZelya tanewshka
и где эти &quot;редкие фотографии&quot; ?! одну - современную постановочную - вынесли в анонс, для привлечения внимания. К вам зашли 202 человека на просмотр, и ушли расплевавшись. Совсем заборзели аффторы?? ни писать, ни подобрать иллюстраций уже не надо - денюшку всё равно срубили (((( а МирТесен  опустил всякий контроль качества, лишь бы забить пустоту инфошумом ((( почему невозможно сделать кнопку &quot;Заблокировать канал&quot; чтобы он больше на глаза не попадался? ДИЗЛАЙК! ЖИРНЫЙ!! за полное непонимание сути подбора/консолидации и распространения информации
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