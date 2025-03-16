«Нетипичные девушки»: представительницы панк-движения с 70-х и до 90-х годов

MamZelya tanewshka

и где эти "редкие фотографии" ?! одну - современную постановочную - вынесли в анонс, для привлечения внимания. К вам зашли 202 человека на просмотр, и ушли расплевавшись. Совсем заборзели аффторы?? ни писать, ни подобрать иллюстраций уже не надо - денюшку всё равно срубили (((( а МирТесен опустил всякий контроль качества, лишь бы забить пустоту инфошумом ((( почему невозможно сделать кнопку "Заблокировать канал" чтобы он больше на глаза не попадался? ДИЗЛАЙК! ЖИРНЫЙ!! за полное непонимание сути подбора/консолидации и распространения информации