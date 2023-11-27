Давайте сначала разберемся с концепцией. Вы когда-нибудь задумывались, откуда в нашей повседневной жизни появилось слово «прелюдия»? Помимо того, что прелюдия – это короткое музыкальное произведение, предшествующее более крупной музыкальной форме, у этого слова есть еще одно значение.
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