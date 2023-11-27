Ванилла SU
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Ванилла SU

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Что стоит за неудовлетворенностью сексуальным контактом? Почему откровенные разговоры с партнером — это сложно? И какие два элемента являются залогом качественной прелюдии? Об этом расскажет сексотерапевт, после чего поделится 11 вопросами, которые помогу

Что стоит за неудовлетворенностью сексуальным контактом? Почему откровенные разговоры с партнером — это сложно? И какие два элемента являются залогом качественной прелюдии? Об этом расскажет сексотерапевт, после чего поделится 11 вопросами, которые помогу

﻿﻿Давайте сначала разберемся с концепцией. Вы когда-нибудь задумывались, откуда в нашей повседневной жизни появилось слово «прелюдия»? Помимо того, что прелюдия – это короткое музыкальное произведение, предшествующее более крупной музыкальной форме, у этого слова есть еще одно значение.

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