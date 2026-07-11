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«Над страной нависла угроза». Зачем «обнулился» Токаев

«Над страной нависла угроза». Зачем «обнулился» Токаев

В Казахстане «обнулили» не только срок президента, но и множества чиновников. Журналист Александр Константинов рассказывает, почему, хотя со стороны это выглядит знакомо, внутри страны ситуация устроена сложнее.

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