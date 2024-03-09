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Царьград

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Инфраструктура не повреждена: Власти Таганрога сообщили утешительную новость

Инфраструктура не повреждена: Власти Таганрога сообщили утешительную новость

Губернатор Ростовской области рассказал об этом в своём телеграм-канале.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале сообщил о состоянии инфраструктуры в Таганроге Ростовской области после массированного нападения украинских беспилотников на город.

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