Инфраструктура не повреждена: Власти Таганрога сообщили утешительную новость

Губернатор Ростовской области рассказал об этом в своём телеграм-канале.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале сообщил о состоянии инфраструктуры в Таганроге Ростовской области после массированного нападения украинских беспилотников на город.
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