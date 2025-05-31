Олигархи льют слёзы, потому что ошиблись с Володей. Но уже поздно. Как отметил военный эксперт Царьграда Влад Шлепченко, скорее всего, решение продвигать к власти Зеленского принимал не один Коломойский, а весь днепропетровский клан скидывался на это.