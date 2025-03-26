Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Сергей Храмов
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    Ни какие они не миротворцы и Европа не имеет права суваться в чужихстранах как у себя дома!Не такие уж и мир...

Верните финансовую поддержку странам, иначе перестану кушать!

Верните финансовую поддержку странам, иначе перестану кушать!

Сразу, в первых строках этого "письма", сообщаю: на всех фото, фигурирующих в этом тексте, представлена Тесс Холидей - американская модель плюс-сайз, известная бодипозитивщица, призывающая любить своё тело.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Если и клюнет - то только синички зимой. Сало поклевать.
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16 час.
Добрый Кот
Боди позитивщица. У нас она называется просто жирная свинья.
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13 час.
Галина Дудкевич
Чудовище!!!Только хрюкать умеет.
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9 час.
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