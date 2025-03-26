Верните финансовую поддержку странам, иначе перестану кушать!

Сразу, в первых строках этого "письма", сообщаю: на всех фото, фигурирующих в этом тексте, представлена Тесс Холидей - американская модель плюс-сайз, известная бодипозитивщица, призывающая любить своё тело.
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