Бизнесмена Валерия Цимбаев обвиняют в покушении на организацию заказного убийства

Российские миллиардер, владельцев частной недвижимости в Москве Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства, исполнителями которого должны были стать члены банды и бывшие сотрудники СОБР "Рысь".
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