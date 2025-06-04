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Бизнесмена Валерия Цимбаев обвиняют в покушении на организацию заказного убийства

Бизнесмена Валерия Цимбаев обвиняют в покушении на организацию заказного убийства

Российские миллиардер, владельцев частной недвижимости в Москве Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства, исполнителями которого должны были стать члены банды и бывшие сотрудники СОБР "Рысь".

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