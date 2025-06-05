Почему Петербург считают родиной российского баскетбола

Эта игра с мячом во многих странах планеты по популярности не уступает футболу, а в некоторых безоговорочно занимает первое место РОДОМ ИЗ АМЕРИКИ В отличие от футбола, истоки которого находят в глубине веков, отец баскетбола известен.
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