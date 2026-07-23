Ученый заявил об НЛО вокруг Луны на кадрах NASA

Некоторые сторонники теорий о внеземной жизни предположили, что астронавты NASA могли столкнуться с неизвестными объектами во время лунных миссий «Аполлон», а часть информации якобы скрывалась от общественности десятилетиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии