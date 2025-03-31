В Госдуме предупредили об одной из самых циничных форм обмана мошенников

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT назвал мошеннические схемы со сбором средств для неизлечимо больных одной из самых циничных форм обмана.