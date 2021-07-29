«Роботы» и «полицейские»

Телефонные мошенники, представляющиеся «участковыми» и «следователями», стали рассылать своим жертвам фотографии фальшивых удостоверений перед тем, как вовлекать их в «расследование преступлений».
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