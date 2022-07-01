Спецоперация на Украине успешно развивается, и по ее результатам вся территория Украины или ее большая часть будет в той или иной форме интегрирована в Россию Сейчас часто задаются вопросы, готово и стремится ли к этому украинское население, есть или нет в его среде активная часть, которая будет способствовать интеграции или, наоборот, пассивно или активно противодействовать, […] Сообщение Готово ли украинское общество к интеграции в Россию появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.