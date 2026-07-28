Собянин: к платформе "МосМедИИ" присоединились медорганизации 75 регионов России

Медицинский организации 75 субъектов России подключены к платформе "МосМедИИ". Благодаря этому они могут использовать 18 сервисов с технологиями искусственного интеллекта для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.