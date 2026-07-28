Собянин: к платформе "МосМедИИ" присоединились медорганизации 75 регионов России

Медицинский организации 75 субъектов России подключены к платформе "МосМедИИ". Благодаря этому они могут использовать 18 сервисов с технологиями искусственного интеллекта для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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