Латвия начала расследование в отношении частных перелетов главы МИД

Генеральная прокуратура Латвии начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.
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