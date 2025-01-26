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Замолкли даже нацисты: Узник Освенцима рассказал правду об освобождении концлагеря

Замолкли даже нацисты: Узник Освенцима рассказал правду об освобождении концлагеря

Русские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима. "Присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему", - пояснил посол в Варшаве Сергей Андреев.

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Комментарии
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В С
Удивительно, праздновать будут те , кто и создал этот лагерь.
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21 час.
Eduard
Точно подметили,молодец!
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20 час.
Eduard
И разговоры там будут:&quot;А помните мы этих евреев.....?&quot;
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20 час.

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