Замолкли даже нацисты: Узник Освенцима рассказал правду об освобождении концлагеря

Русские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима. "Присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему", - пояснил посол в Варшаве Сергей Андреев.