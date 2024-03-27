Украинская мобилизация: Запланированная отправка 500 000 человек на фронт Пришло неожиданное известие: Украина планирует мобилизовать 500 000 мужчин… 500 тысяч мужчин могут мобилизовать уже после 31 марта 2024 года .
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