Юрист Яковлева рассказала, что снегопад может быть уважительной причиной для прогула

После январских праздников синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве регионов России. Можно ли считать их уважительной причиной, чтобы не выходить на работу, «Ридусу» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
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