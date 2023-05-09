Страна и люди

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  • Елена Львовна
    Нет. Это моя личная версия. К тем, кого вы назвали отношения не имею.   а обзывания -  не лучший способ общения. Не д...«Женя, извини нас...
  • Надежда Яблокова
    Это в его жизни был последний парад Путина 🤣 Запомните этот твит."Это был последни...
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.«Женя, извини нас...

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