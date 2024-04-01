«А губа не треснет?»: Жители Нью-Йорка возмутились стоимостью билетов на концерт Орбакайте

Natalia Ivanova

Представьте ситуацию - каждый вечер заходите в соседний бар пропустит рюмочку и посудачить с друзьями - это как вечерний ритуал. А тут приходите, а вам говорят - нет дружок - с тебя 30 тысяч, что бы просто войти. Как вам???